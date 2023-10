Lastwagenfahrer nach Unfall in Dieburg schwer verletzt

Der Lastwagenfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Polizei. Wie eine Agentur berichtet, hätten Ersthelfer den Fahrer mit einem Kreislaufstillstand in seinem Führerhaus gefunden. Demnach wäre eine medizinische Ursache für den Unfall nicht auszuschließen.

Während der Unfallaufnahme war die Frankfurter Straße eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.

dc/Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen