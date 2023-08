Lasterfahrer reißt beim Wenden Tank in Hösbach-Bahnhof auf

Gegen 8 Uhr wollte der Fahrer eines Sattelzuges Reifen in einem Unternehmen in Hösbach-Bahnhof anliefern, wobei er sich von seinem Navigationsgerät zu seinem Ziel führen ließ. Jedoch lotste ihn der Computer nicht zu dem gewünschten Unternehmen, sondern in ein Wohngebiet. In der Straße "Am Rondell" endete die Fahrt am Ende der Sackgasse in einem Wendehammer, der eigentlich für Pkw vorgesehen ist. Der Fahrer versuchte hier mit seinem Sattelzug zu drehen, beschädigte dabei eine Straßenlampe und einen Vorgarten und riss sich einen Tank seines Lastzuges auf, bevor er sich endgültig festgefahren hatte.

Anwohner der Straße reagierten sofort, eilten mit Eimern herbei um den auslaufenden Kraftstoff aufzufangen. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Hösbach-Bahnhof und der Ölzug der Feuerwehr Goldbach mussten anrücken, um den beschädigten Tank leerzupumpen, ausgelaufenes Diesel zu beseitigen und Kanalanläufe abzudichten. Nach ersten Erkenntnissen liefen mehrere hundert Liter Diesel aus, der Lkw der sich festgefahren hatte musste durch einen Techniker schließlich vor Ort soweit repariert werden, dass er zu einer Werkstatt fahren konnte. Die Berungsarbeiten werden sich noch einige Stunden hinziehen. De Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

Ralf Hettler