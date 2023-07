Laster bleibt auf B469 bei Niedernberg an Brücke hängen

Gegen 9 Uhr ist der Fahrer eines Tiefladers, beladen mit einer Arbeitsbühne, auf der Bundesstraße 469 in Richtung Aschaffenburg unterwegs gewesen. In Höhe der Niedernberger Seen blieb die Arbeitsbühne an einer Brücke hängen und rutschte seitlich vom Tieflader. Dabei wurde der Tank des Arbeitsgeräts beschädigt und Treibstoff lief aus.

Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle ab, beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe und pumpte den beschädigten Tank leer. Die Bundesstraße in Fahrtrichtung Aschaffenburg musste hierfür mehrfach für kürzere Zeit gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern am Vormittag (Stand 10.30 Uhr) an.

Um die Arbeitsbühne wieder auf den Tieflader zu heben, muss ein Kran anrücken. Hierfür ist im Lauf des Vormittags nochmals eine Vollsperrung notwendig. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Großwallstadt/Obernburg Nord abgeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Als Unfallursache zieht die Polizei einen technischen Defekt an der Arbeitsbühne in Betracht, durch den sich das Gerät selbstständig erhöht hat.

Fotos von dem Unfall folgen im Lauf des Tages.

rah