Laster beschädigt Brücken am Aschaffenburger Stadtring

Ein mit einem Bagger beladenen Lkw hat auf dem Dr.-Willi-Reiland-Ring zwei Brücken beschädigt. Kurz nach 15 Uhr war der Schwertransport von der Schönbornstraße kommend in Richtung Citytunnel unterwegs. Vermutlich weil der Bagger nicht weit genug eingefahren war, blieb die Baumaschine an der Brücke an der Auhofstraße und auch an der nachfolgenden Bahnbrücke vor dem Citytunnel hängen.

Der Laster konnte noch eigenständig bis zu einem Parkplatz weiterfahren. Die Feuerwehr sowie das Tiefbauamt und Spezialisten der Bahn waren vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen und die entstandenen Schäden zu begutachten. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war der Ring in Richtung Citytunnel für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Schaden summiert sich auf etliche Tausend Euro.

rah