Ladendiebstahl in Karlstadt

Das Diebesgut im Wert von 20 Euro wurde sichergestellt und da der 36-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Außenspiegel an Auto in Heugrumbach abgeschlagen

Heugrumbach, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit von Samstag auf Montag wurde an einem Pkw der Marke VW in der Brühlstraße in Heugrumbach der rechte Außenspiegel mutwillig durch einen 53-Jährigen abgeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Fahrräder in Karlburg entwendet

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden aus einer Garage im Imminahof in Karlburg zwei Mountainbikes entwendet. Es handelt sich um Fahrräder der Marken Bergamont und Cube und den Eigentümern entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.