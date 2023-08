Ladendiebin in Lohr gefasst

Am Dienstagmorgen wurde sie in einem Verbrauchermarkt in der Ludwigstraße beobachtet, wie sie diverse Artikel in eine mitgeführte Tragetasche steckte. An der Kasse zahlte sie Waren im Wert eines geringen Betrages. Die eingesteckten Waren im Wert von 120 Euro zahlte sie nicht und passierte den Kassenbereich. Gegen Abend fiel dieselbe Dame in einem Drogeriemarkt in der Alfred-Stumpf-Straße auf. Hier steckte sie diverse Kosmetika und Tester in ihre mitgeführte Tasche. Als sie den Laden verlassen wollte, wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der genaue Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Lohr

Transporter kollidiert mit Wildschwein in Mittelsinn

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.00 Uhr, befuhr ein Mann mit einem Kleintransporter die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Fahrtrichtung Burgsinn. Plötzlich querte ein Wildschwein von rechts nach links die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wildtier. Der Sachschaden am Kfz, welches im Anschluss nicht mehr fahrbereit war, wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am späten Mittwochvormittag war in der Friedhofstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße ein Mann mit seinem VW unterwegs. An der Einmündung wollte er nochmals zurücksetzen, bemerkte jedoch nicht, dass dahinter bereits ein Lkw stand, der ebenfalls in die Hauptstraße wollte. Der Sachschaden lag hier bei über 1.500 Euro.

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Ebenfalls am Mittwoch befuhr eine Frau um die Mittagszeit mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Gemünden und wollte nach rechts zu einem Gebrauchtwarenhandel abbiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro.

Pressebericht der Polizeistation Gemünden

Kennzeichen von Auto in Karlburg gestohlen

Karlburg, Ldkr. Main-Spessart. Von Sonntag auf Montag wurde am Kreisverkehr zu Beginn der Karolingerstraße an einem auf der Wiese abgestellten weißen Ford Transit das vordere, amtliche Kennzeichen samt Kennzeichenhalterung entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 30,- Euro.

Nach Verkehrsunfall in Karlstadt geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Montag um 16:30 Uhr fuhr die 51-jährige Fahrerin eines grauen VW Polo aus einem Parkplatz nach rechts in die Johann-Schöner-Straße. Sie übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte, 27-jährige Fahrerin eines weißen VW Polo. Trotz Vollbremsungen konnte ein Zusammenprall der Fahrzeuge nicht verhindert werden und es kam zu einem Sachschaden von je 1.000,- Euro. Die Unfallverursacherin fuhr nach Hause, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie wurde bereits auf dem Heimweg von der Polizeistreife angehalten. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Wenig später teilte die 27-jährige Fahrerin noch mit, dass sie bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde.

Pressebericht der Polizeiinspektion Karlstadt