Ladendieb in Lohr geschnappt

Den Ladendieb erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Geldbörse aus Fahrzeug in Lohr gestohlen

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart In Sackenbach kam es bereits im Laufe des vergangenen Mittwochs zu einem Diebstahl. Ein 23-Jähriger hatte seine Geldbörse in einem Baustellenfahrzeug liegen lassen und dieses anschließend verlassen. Erst am Folgetag bemerkte er den Diebstahl. Täterhinweise sind bis dato keine vorhanden.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Ohne Führerschein in Lohr unterwegs

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Am Donnerstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Lohr a. Main eine Verkehrskontrolle in der Ruppertshüttener Straße durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein 29-Jähriger ein Baustellenfahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Den Schwarzfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fahrt unter Drogeneinfluss in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Ebenfalls im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten bei einem anderweitigen Pkw-Fahrer Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Für den Mercedes Fahrer war die Weiterfahrt demnach vorerst beendet.

Unfall mit Reh

Ruppertshütten, Landkreis Main-Spessart Auf der Kreisstraße Langenprozelten in Richtung Ruppertshütten kam es am Donnerstagmorgen zu einem Wildunfall. Ein Reh kreuzte kurz vor dem Ortseingang Ruppertshütten den Weg eines Kraftomnibusses. Das Wild verendete noch an der Unfallörtlichkeit. Der zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizeiinspektion Lohr a. Main verständigt.

Meldungen der Polizei Lohr

Gute zeugen: Polizei klärt Unfallflucht

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Etwa 4000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht vom Donnerstagnachmittag. Eine 62-jährige Frau wollte gegen 17:30 Uhr mit ihrem Skoda auf dem Parkplatz am Rathaus ausparken. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen die Beifahrerseite eines geparkten Opel Cabrios. Trotz der deutlichen Unfallspuren entfernte sich die Frau von der Unfallörtlichkeit, ohne dem Geschädigten die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Ein 46-jähriger Mann aus Marktheidenfeld konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizeistreife die 62-jährige Frau dann an ihrer Wohnanschrift mit dem Tatvorwurf konfrontieren. Eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist die Folge.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld