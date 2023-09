Kripo sucht nach einer zwölfjährigen aus Offenbach

Wo ist Lijljana Ana Hildner aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Zwölfjährigen um Mithilfe. Die Vermisste kehrte am Samstag, 9. September 2023, nach einem Besuch bei ihrer Mutter in der Sudetenstraße in Offenbach nicht in ihre Wohneinrichtung (ebenfalls in Offenbach) zurück.

Lijljana Ana ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Sie dürfte mit einem orangefarbenem Fußballtrikot und einer langen schwarzen Hose bekleidet sein.

Wer hat Lijljana Ana Hildner seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

