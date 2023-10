Kripo ermittelt nach Autobrand in Obernburg

Gegen 2.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in der Gartenstraße ein. Eine Anwohnerin stellte zunächst eine Rauchgeruch fest und blickte daraufhin aus dem Fenster. Im Anschluss bemerkte sie zudem einen brennenden BMW X3, der einem Nachbarn gehört. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr, die das Auto rasch ablöschen konnten.

Der BMW ist trotz des schnellen Handelns der Freiwilligen Feuerwehr Eisenbach nicht mehr funktionsfähig. Der Schaden liegt bei schätzungsweise 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburger hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel 06021/857-1733 zu melden.

Wohnungseinbruch in Amorbach - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

AMORBACH. Unbekannte haben die Abwesenheit von Bewohnern genutzt und sind gewaltsam in deren Wohnung eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Königsberger Straße zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss. Die Bewohner waren in der Zeit nicht zu Hause und bemerkten den Einbruch erst bei ihrer Rückkehr.

Ob die Täter Geld oder Wertgegenstände an sich genommen haben, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Unfallflucht - Verlorenes Kennzeichen entlarvt Verursacher

GROSSWALLSTADT. Ein verlorenes Kennzeichen brachte die Polizei Obernburg am Sonntag nach einer Unfallflucht auf die richtige Spur. Der mutmaßliche Fahrer stand offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein Mitsubishi ist am Sonntag gegen 13:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Großwallstadt und Obernburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren. An dem Fahrzeug und der Schutzplanke ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro entstanden. Der mutmaßliche Fahrer entfernte sich samt dem beschädigten Auto von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen.

Die Beamten fanden jedoch das Nummernschild des Mitsubishis und konnten es schnell dem beschädigten Auto zuordnen. Den Fahrer konnten die Polizisten ebenso schnell ermitteln. Dabei hat sich der Verdacht ergeben, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und deshalb den Unfall verursacht hat.

In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, die Klarheit bringen soll.

