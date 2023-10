Kreuzwertheim: 67-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Der 67-jährige Motorradfahrer fuhr, gegen 16:30 Uhr, von Marktheidenfeld kommend in den Kreisverkehr in Kreuzwertheim ein. Dort kam er nach erstem Stand der Ermittlungen zufolge mit seinem Vorderrad auf den Bordstein der Verkehrsinsel, worauf das Kraftrad kippte und der Mann mit seinem Fahrzeug unter die Leitplanke rutschte. Der 67-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Neben der Polizeiinspektion Marktheidenfeld waren auch 11 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzwertheim vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Pressemeldung Polizei Marktheidenfeld

Spiegel abgefahren

Lohr. Der Anzeigenerstatter parkte sein Wohnmobil am Mittwochabend in der Brunnenrainstraße. Am Donnerstagmorgen musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel des Wohnmobils beschädigt war. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lohr am Main, telefonisch oder 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Pressemeldung Polizei Lohr

Unfallfluchten

Karlstadt. In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, hatte eine 37-Jährige ihren Pkw BMW am Tiefen Weg in Karlstadt am Straßenrand geparkt. Während dieser Zeit wurde der BMW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 950 Euro.

Karlstadt. Bereits am zurückliegenden Montag um 17:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Renault-Fahrer die Bundesstraße von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Himmelstadt als diesem ein weißer BMW-Kombi entgegenkam, welcher in einem langgezogenen Kurvenverlauf überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 25-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Über den flüchtenden Überholer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen BMW-Kombi, evtl. 3er oder 5er Baureihe handelt.

Hinweise zu den Unfallfluchten werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Pressemeldungen Polizei Karlstadt

Wildunfälle

Gemünden. Am Donnerstag gegen 22:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 in Richtung Gemünden. Hierbei erfasste er einen Dachs, welcher die Fahrbahn querte. Das Wild wurde getötet. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Fellen. Am Donnerstag gegen 22:05 Uhr fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Burgsinn nach Fellen. Hierbei erfasste er einen Biber. Das Tier wurde getötet. Am Pkw Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Fellen-Rengersbrunn. Am Donnerstagmorgen gegen 06.10 Uhr befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 18 von der bayerischen Schanz kommend in Richtung Rengersbrunn. Hierbei kam es zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Reh wurde getötet. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Pressemeldungen Polizei Gemünden