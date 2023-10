Kreis Miltenberg: In diesen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen

Am Mittwoch, zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in der Martin-Vierengel-Straße in Miltenberg ein geparkter grauer BMW an der rechten Fahrzeugfront beschädigt.

KLEINHEUBACH. Im Zeitraum von Samstag, den 23.09.2023, bis Sonntag, den 01.10.2023, wurde in der Bayernstraße der Gartenzaun eines Wohnhauses überstiegen und eine Steinfigur auf der Terrasse zerstört.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

GROßWALLSTADT. Am Mittwochabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr, wurde in der Mainstraße ein Gartentor umgefahren und aus der Halterung gerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken