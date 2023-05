Krähenfuß auf Lohrer Waldweg

Hierdurch wurde der rechte hintere Reifen beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Krähenfuß war durch Laub verdeckt und wurde zunächst nicht bemerkt.

Fahrer unter Drogen - Polizei beendet Fahrt in Lohr

Am Mittwochnachmittag wurde ein dreißigjähriger Fahrzeugführer in der Vorstadtstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Urintest war positiv und erhärtete den Verdacht des Konsums von Cannabis. Nach erfolgter Blutentnahme konnte der dreißigjährige Mann wieder entlassen werden.

Fahrrad in Lohr gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Dr.-Karl-Brand-Straße ein Fahrrad entwendet. Das E-Bike der Marke KTM wurde dort unverschlossen in einem Carport abgestellt. Am Mittwochmorgen stellt der Eigentümer fest, dass das silberne Rad weg war. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr a.Main, telefonisch 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Angetrunkener Autofahrer in Burgsinn gestoppt

Burgsinn. Die Polizei hat am Mittwochabend die Fahrt eines 67-Jährigen in der Burgsinner Friedhofstraße gestoppt. der Autofahrer roch nach Alkohol. Sein Atemalkoholwert betrug 0.9 Promille. der Mann muss mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.

Reh bei Unfall in Kleinwernfeld getötet

Kleinwernfeld. Ein Autofahrer hat am Mittwochabendbei Kleinwernfeld ein Reh getötet. Das Tier war dem 44-Jährigen auf der Kreisstraße zwischen Gemünden und Karlburg vor das Auto gelaufen.

