Kontrolle in Laufach bringt mehrere Straftaten ans Licht

Der Mann war mit dem Zweirad ohne Versicherungsschutz, allerdings unter Drogeneinfluss unterwegs. Der Beschuldigte muss sich zudem wegen weiterer Taten verantworten.

Gegen 20:45 Uhr wurde befuhr ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter die Hauptstraße in Laufach. Beim Erblicken einer Polizeistreife verhielt sich der Mann sehr auffällig und versuchte sich einer Anhaltung durch die Polizei zu entziehen. Nach kurzer Weiterfahrt stoppte der Flüchtende freiwillig und hielt schließlich an.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass an dem E- Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann will den Roller Ende letzten Jahres in einem Zug zwischen Aschaffenburg und Laufach aufgefunden und mit nach Hause genommen haben. Die Polizeibeamten konnten bei dem Mann drogenbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Der 42-Jährge räumte daraufhin den Konsum von berauschenden Mitteln ein. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,4 Promille. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Polizei konnte der Eigentümer des E-Scooters ausfindig gemacht werden, der seinen Roller tatsächlich vor mehreren Monaten versehentlich ungesichert stehen hat lassen. Er wird den Scooter zurückbekommen.

Der 42-Jährige wird sich nun wegen diverser Straftaten in einem Verfahren verantworten müssen.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

ALZENAU-HÖRSTEIN. In der Nacht zu Samstag wurde ein 42-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann, der angetrunken war, den Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 01:20 Uhr wurde ein Opel Zafira von Beamten der Polizeiinspektion Alzenau in der Gerichtsplatzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund unterschiedlicher Verdachtsmomente wurde mit dem Fahrer des Wagens daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Alkoholisireung des Mannes in Höhe von rund einem halben Promille ergab. Um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde die Weiterfahrt vor Ort unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im weiteren Verlauf der Anzeigenbearbeitung stellte sich heraus, dass der 42-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, um den Opel führen zu dürfen.

Der Mann muss sich nun in der Folge in einem Strafverfahren für seine Taten verantworten.

Zeugenaufrufe

ALZENAU/MICHELBACH. Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Unfallflüchtiger mit seinem Pkw den Außenspiegel eines in der Albstädter Straße geparkten grauen Ford Fiesta.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

ASCHAFFENBURG. Nach einem Besuch in einem Schnellrestaurant in der Schönbornstraße am Samstagmittag zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr stellte der Besitzer eines weißen Audi A6 eine Beschädigung an seiner Frontstoßstange fest.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeimeldungen aus Stadt und Kreis Aschaffenburg