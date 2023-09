Kollision mit Schulbus in Hobbach 

Bei einem Verkehrsunfall in Hobbach wurde eine Frau leicht verletzt.

Gegen 14 Uhr war ein Schulbus, besetzt mit rund 20 Schülern aus verschiedenen Schulen, auf der Bayernstraße in Richtung Dammbach unterwegs.

Kurz vor dem Ortsausgang Hobbach - in Höhe des Schullandheims - musste der Busfahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 64-Jährige in einem Mercedes vermutlich zu spät. Sie prallte in das Heck des Busses. Danach kam der Mercedes quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der Busfahrer und die Schüler überstanden den Unfall augenscheinlich unverletzt. Die Mercedesfahrerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Der Bus konnte seine Fahrt zu nächsten Werkstatt noch eigenständig fortsetzen. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Wehren aus Hobbach und Dambach sicherten die Unfallstelle, renigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um.

Bis zum Schluss der Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt für rund 1, 5 Stunden gesperrt.

rah