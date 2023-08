Körperverletzungen auf der Lohrer Festwoche

In einem Fall gerieten zwei junge Männer aus ungeklärter Ursache unweit des Autoscooter-Fahrgeschäfts in einen verbalen Streit, in Folge dessen ein 27-Jähriger einem 16-Jährigen mit der flachen Hand auf die Schulter schlug. In einem anderen Fall gerieten zwei Personengruppe auf den Bierbänken des Festzeltes in Streit, weil es offensichtlich immer wieder zu Berührungen beim Tanzen kam. Hier schlug ein 21-Jähriger gleich zwei Männer mit der Faust auf die Backe. In beiden Fällen konnten die Streitigkeiten geschlichtet werden und die Personengruppen zogen jeweils ihrer Wege, ohne erneut in Streit zu geraten.

Junge Frau auf Diebestour

Lohr. Am 3.8. gegen 14 Uhr meldete der Edeka-Markt aus der Jahnstraße in Lohr eine junge Dame, die soeben Süßigkeiten im Wert von 34,95 Euro gestohlen haben soll. Lediglich eine Tafel Schokolade im Wert von 0,59 Cent zahlte sie, die restlichen Süßwaren entwendete sie rechtswidrig. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort durch die Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass die 20-Jährige nicht nur im Edeka-Markt Süßigkeiten gestohlen hatte, sondern auch in einer Drogerie und dem daneben liegenden Supermarkt Rewe in der Alfred-Stumpf-Straße diverse Artikel entwendete. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Alle Artikel konnten wieder ihren Besitzern zugeführt werden und der wirtschaftliche Schaden aus den Diebstahlshandlungen somit abgewendet werden.

Ehrliche Finderin gibt hohe Bargeldsumme ab

Lohr. Am Donnerstagmorgen, 3.8., gegen 8.30 Uhr gab eine ehrliche Finderin bei der Polizeiinspektion Lohr ein Briefumschlag mit einer Bargeldsumme von 6000 Euro ab. Den Umschlag fand sie auf dem Gehsteig der Ludwigstraße. Im Laufe des Tages meldet sich der Verlierer und kann anhand der Individualnummern der Geldscheine glaubhaft machen, dass er der Eigentümer des Geldes ist. Auch die Summe von 6000 Euro wurde bestätigt. Die Polizeiinspektion Lohr lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der Finderin.

Meldungen der Polizei Lohr

Auf regennasser Fahrbahn mit Gegenverkehr kollidiert

Wiesenfeld. Am Donnerstag um 5.55 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrer eines VW Golf die Karlstadter Straße ortsauswärts. Beim Beschleunigen auf regennasser Fahrbahn kam er auf die Gegenfahrbahn und rutschte frontal in den entgegenkommenden Laster. Die Unfallteilnehmer wurden nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Die entstandene Ölspur wurde durch Kräfte der Feuerwehr Wiesenfeld und die Straßenmeisterei beseitigt.

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Zellingen. Am Donnerstag um 10 Uhr erging die Mitteilung, dass ein Mann in eine Hütte in der Gartensiedlung Lehmberg einbricht. Der 47-jährige Einbrecher wurde durch eine Polizeistreife umgehend festgenommen. Der Kleintransporter war bereits mit Diebesgut voll beladen. Dieses hat einen Wert von 1.500 Euro. An den drei Metalltüren entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Weiterhin wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gräfendorf. Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann die Kreisstraße MSP 17 mit seinem Motorrad von Michelau in Richtung Gräfendorf. In einer Rechtskurve, kurz nach Michelau kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Das Motorrad blieb dann mittig auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde sodann von einem Ersthelfer an der Unfallstelle am Fahrbahnrad bewusstlos aufgefunden. Der Verletzte erlitt schwere Verletzungen und wurde unverzüglich mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Am Krad sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Motorrad.

Laster war zu schnell unterwegs

Gemünden. Am Donnerstagvormittag wurde im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle an der B 26 der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges einer Kontrolle unterzogen.

Bei der Auswertung der digitalen Daten des Kontrollgerätes konnten deutliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige nach der Straßenverkehrsordnung. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld und gegebenenfalls mit einem Fahrverbot rechnen.

Meldungen der Polizei Gemünden

Hausmüll illegal entsorgt - Polizei ermittelt Verursacher

Marktheidenfeld. Mit einem empfindlichen Bußgeld muss eine 57-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart rechnen.

Sie hatte in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ihren Hausmüll verpackt in vier gelben Säcken neben den Altglas- und Dosencontainern am Äußeren Ring nicht ordnungsgemäß entsorgt.

Die Marktheidenfelder Polizei konnte die Verursacherin ermitteln. Zur Ahndung und Festlegung eines Bußgelds wird der Vorgang jetzt an das zuständige Landratsamt weitergeleitet.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld