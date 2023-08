Körperverletzung nach Streit auf Miltenberger Michaelismesse

Zwei junge Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sind um kurz nach Mitternacht mit einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher zunächst in Streit geraten. Das Wortgefecht wurde handfest. Der 25-Jährige wurde schließlich aus der Gruppe heraus attackiert und trug leichte Verletzungen davon, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden konnten.

Die hinzugerufene Polizei Miltenberg ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Gruppe.

Zeugenaufrufe

P OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, Kupferrinnen von der Franziskuskapelle im Pflaumheimer Weg abmontiert und entwendet.

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Mittwoch, 10:00 Uhr, und Freitag, 14:00 Uhr, wurde ein Weidezaungerät samt Solarmodul gestohlen. Das Gerät war an einem Maisfeld zwischen der Staatsstraße 2441 und dem Aubach aufgestellt.

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Ein noch Unbekannter hat am Montag, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 10:00 Uhr drei Fahrzeuge verschiedener Automarken im Mittleren Weg zerkratzt. Die Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Polizei ermittelt bereits wegen eines ähnlichen Vorfalls in der zurückliegenden Woche.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Ford C-Max bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Engelsplatzes geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken