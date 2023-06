Klingenberg: Wartehäuschen an Bahnhof beschädigt - Jugendgruppe entlastet

Die Mitteilung über den Lärm erreichte die Polizei um 0.40 Uhr. Die kurze Zeit später am Bahnhof eintreffende Streife traf auf drei Jugendliche, die laute Musik hörten. In der Nähe erblickten die Beamten jedoch auch eine eingeworfene Scheibe eines Wartehäuschens. Nun suchen die Polizisten nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Die dreiköpfige Gruppe hatte bestritten, etwas damit zu tun zu haben. Ein Zeuge konnte die Jugendlichen entlasten, nachdem er die Pressemeldung gelesen hatte und sich daran erinnern konnte, bereits am Montagnachmittag gegen 17 Uhr den Schaden an dem Wartehäuschen gesehen zu haben. Die Polizei ermittelt weiter und hofft auf weitere Hinweise zu dem noch unbekannten Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Obernburg-Eisenbach. Am Montag wurde zwischen 11.30 und 21 Uhr ein schwarzer Mercedes C220 angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand in der Wiesentalstraße geparkt.

Obernburg. Bereits am Freitag hat ein unbekanntes Fahrzeug das Metallgeländer des Rot-Kreuz-Ladens in der Römerstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Zum Unfall muss es zwischen 13.30 und 14.30 Uhr gekommen sein.

