Klingenberg: 15-Jähriger setzt Kia des Vaters an die Mauer

Der Jugendliche nahm sich kurz zuvor ohne Wissen der Eltern den Wagen und fuhr von zu Hause aus los. Der Jugendliche muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

Schlüssel genommen

Gegen 23:30 Uhr nahm sich ein 15-Jähriger die Pkw-Schlüssel des Wagens seiner Eltern und fuhr mit dem Kia los. In der Wilhelmstraße verlor der Jugendliche allerdings bereits die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen eine Hauswand. Hierbei entstand an dem Kia erheblicher Schaden im Frontbereich. Der 15-Jährige stieg aus dem Wagen aus, begutachtete den Schaden und begann zu telefonieren. Kurz daraufhin erschien eine weitere Person, die sich in das Unfallfahrzeug setzte und damit davon fuhr. Der Jugendliche machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Dank Zeugenhinweisen konnte der 15-Jährige identifiziert und das Unfallfahrzeug aufgefunden werden.

Der Jugendliche wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Die genaue Höhe des Sachschadens, insbesondere der an der Hauswand, muss noch beziffert werden.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Miltenberg