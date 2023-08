Schranken-Kletterer zwingen Zug zur Notbremsung in Mainaschaff

Soweit von der Polizei weiter zu erfahren war, wurde niemand verletzt. Die Personalien der beiden Schranken-Kletterer wurden aufgenommen und beide danach nach Hause entlassen.

Wie auf Facebook in der Gruppe weiter zu lesen ist, mussten Passanten mehr als eine Stunde an der geschlossenen Schranke ausharren.

Polizei schnappt Dieseldiebe in Stockstadt

Stockstadt. Die Polizei hat am Montag in Stockstadt zwei Männer festgenommen, die gerade Diesel von einem Lastwagen abzapften. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge die Beamten informiert. Kurz vor 7 Uhr hatte der Mann die 42 und 44 Jahre alten Täter beobachtet, die in der Aschaffenburger Straße an einem geparkten Lastwagen Diesel abzapften. Die Polizei fand die Männer, die wenige Minuten zuvor Kraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs abgepumpt und bereits volle Kanister in ihrem Pkw zum Abtransport verstaut hatten, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten den gestohlen Diesel im Wert von etwa 500 Euro ebenso sicher, wie das Tatwerkzeug. Die Polizei stellte die Identität der Täter fest und entließ beide wieder auf freien Fuß. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gefährlich überholt in Waldaschaff : Polizei sucht Zeugen

WALDASCHAFF. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach zwei Autofahrern, die Ende Juni in Waldaschaff von einem entgegenkommenden weißen BMW ausgebremst und möglicherweise gefährdet wurden. Die Beamten ermitteln gegen einen 36-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg, der am 29. Juni gegen 14.20 Uhr durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer genötigt und gefährdet haben soll. Im Rahmen der Ermittlungen haben sich Hinweise ergeben, wonach zwei noch unbekannte Autofahrer am Ortsausgang Waldaschaff von dem entgegenkommenden BMW gefährdet wurden und stark abbremsen mussten, da sich der BMW beim Überholen auf der Gegenspur befand. Diese Zeugen, die danach in Richtung der Autobahnanschlussstelle Waldaschaff gefahren sein sollen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

BLANKENBACH. Einbrecher sind durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Blankenbacher »Wingertsweg« eingestiegen. Die Hausbesitzer waren mehrere Wochen nicht anwesend, berichtet die Polizei. Der Einbruch fand zwischen dem 6. August, 4 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr statt. Die Täter öffneten mit Gewalt ein Fenster, dabei zerbrach die Scheibe. Die Hausbewohner stellten den Einbruch nach ihrer Rückkehr fest. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. ?dc

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, wurde ein grauer Opel Corsa offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Auto stand im relevanten Zeitraum in der Hammerstraße.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Zwischen dem 15. und dem 21. August wurden beide Kennzeichen von einem roten Fiat 500 entwendet. Der Tatort liegt aller Wahrscheinlichkeit nach im Bereich Nordring / Glattbacher Überfahrt. Die Kennzeichenkombination lautet VS-TT3707.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, haben Unbekannte an ein Wohnhaus, den zugehörigen Hof und einen dort abgestellten Pkw mit Farbe beschmiert.

