Kleinwallstadt: Unbekannte brechen Opferstock in Kapelle auf - Zeugen gesucht

Ein Verantwortlicher der Kapelle im St.-Judas-Thaddäus-Weg musste am Sonntag feststellen, dass ein Behälter zum Sammeln von Spendengeldern aufgebrochen worden war. Die unbekannten Täter müssen sich dem aktuellen Sachstand nach in der Zeit zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, an dem Opferstock zu schaffen gemacht haben. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder kann sonst Sachdienliches mitteilen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Obernburg. Im Rahmen des Flohmarkts auf dem Festplatz im Ziegelhüttenweg hat ein Unbekannter am Samstag eine Geldbörse aus einem Renault Kangoo mit Hanauer Zulassung entwendet. Das Fahrzeug gehört einem Standbetreiber, der den Diebstahl nach einem Verkaufsgespräch bemerkte. Die Tatzeit dürfte zwischen 11.50 und 12.30 Uhr liegen. Der Renault war hinter dem Stand abgestellt.

Elsenfeld. Zwischen dem 27. März und vergangenem Samstag, 10.40 Uhr, wurden die Kabel der Rücklichter an einem Sattelauflieger mutwillig beschädigt. Der Auflieger war in der Zeit in der Dammsfeldstraße abgestellt.

