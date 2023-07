Kleinbrand in Büroraum in Niedernberg

Am Mittwoch ging gegen 22.45 Uhr die Mitteilung über Flammen in Räumlichkeiten einer Firma in der Straße "Hintermauer" bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Die Obernburger Polizei und die Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Löschmannschaft brachte das kleine Feuer rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten oder gar Wohnungen in dem Haus konnte somit verhindert werden.

Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist, wird nun von der Kriminalpolizei Aschaffenburg untersucht. Ein Brandstiftungsdelikt ist nicht auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochvormittag hörten Zeugen um 10:35 Uhr einen Knall in der Burgunderstraße. Beim Nachsehen stellten sie eine offensichtlich eben angefahrene und beschädigte Mülltonnenbox fest. Ein mögliches Verursacherfahrzeug war nicht mehr vor Ort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

