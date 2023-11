Kirchweihbaum in Partenstein umgesägt

Was hat es, wenn überhaupt, für einen Sinn einen Kirchweihbaum nach Ende der Kirchweih umzusägen? Gefährlich hätte es werden können als Unbekannte in der Nacht vom Samstag, 11.11.2023, auf Sonntag, 12.11.2023, den Kirchweihbaum am Dorfplatz in Partenstein fällten. Anscheinend mit einer Motorsäge und einem sauberen Schnitt in ca. 1m Höhe legten sie den Baum um. Der umfallende Baum beschädigte zum Glück weder die Außenwand der Kirche, noch das in der Nähe befindliche Buswartehäuschen auch nicht die nahe gelegene Sitzgruppe. Nach Auskunft des Bürgermeisters wäre der Baum heute, am Montag, 13.11.2023, sowieso weggekommen. Trotzdem werden die Ermittlungen werden wegen Sachbeschädigung geführt. Zeugen die etwas beobachtet haben könne sich melden.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de