Kinder verschmieren in Lohr Autos und Spielgeräte mit Farbe

Am Mittwochabend wurden zwei Fahrzeuge Im Fallbrett mit blauer Lackfarbe besprüht. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen roten VW Golf und einen schwarzen Mercedes. Zudem wurde der Boden einer Einfahrt mit derselben Farbe verunstaltet.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme musste festgestellt werden, dass auf dem angrenzenden Spielplatz auch Schmierereien angebracht wurden. Hier sind mehrere Spielgeräte wie die Rutsche, die Kletterwand, das Klettergerüst, eine Tischtennisplatte und eine Sitzbank besprüht worden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro.

Die beiden Verursacher konnten schnell ermittelt werden. Es handelt sich um ein neunjähriges und ein zehnjähriges Kind. Die Spraydosen befanden sich offen zugänglich in einem Carport in unmittelbarer Tatortnähe.

Türschlossabdeckung von Pkw entwendet

Lohr. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Wombacher Straße die Abdeckung eines Türschlosses entwendet. Der Anzeigenerstatter stellte am Donnerstagfrüh das Fehlen der Abdeckung an seinem Fahrzeug fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 30 Euro.

Meldungen der Polizei Lohr

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Arnstein. Am Donnerstag um 5.45 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihren beiden Mitinsassen die gesperrte Staatsstraße von Gramschatz in Richtung Arnstein. In einer Linkskurve kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Wie sich bei Eintreffen der Polizei herausstellte waren die Heranwachsenden auf dem Heimweg aus einer Diskothek. Bei der Fahrerin konnte ein Atemalkoholwert von 0,81 mg/l festgestellt werden. Zudem wurde im Fahrzeug noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Ob die Fahrzeugführerin zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wird das Ergebnis der erfolgten Blutentnahme zeigen. Die Fahrerin und der hinter ihr im Fahrzeug sitzende Mitfahrer mussten mit schweren bzw. leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug wies einen Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro auf.

Der Führerschein der 21-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Neben der Straftat wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet die Fahrerin eine Anzeige gegen den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

Meldung der Polizei Karlstadt