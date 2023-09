Laut der vorliegenden Anzeige kam es zuerst zu einem Streit mit Worten zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem Jungen. In Lauf des Streits habe der Junge ein Messer gezeigt, so die Polizei. Danach hätten sich die Bedrohten wie auch der Junge entfernt. Näheres, wie auch die Hintergründe des Streits werden noch ermittelt. Eine entsprechender Hinweis auf diese Bedrohung machte am Montag auf Facebook die Runde.

