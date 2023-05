Kind läuft in Aschaffenburg gegen einen Auto und wird leicht verletzt

Die Polizei Aschaffenburg ist mit der Unfallaufnahme betraut. Gegen 18:35 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Mercedes die Pestalozzistraße entlang. Dem aktuellen Sachstand nach lief ein 3-jähriges Kind unvermittelt zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Dies konnte auch durch auf dem Gehweg befindliche Mutter nicht mehr verhindert werden.

Die 63-jährige Pkw-Fahrerin leitete während der langsamen Fahrt bei Erblicken des Kindes unverzüglich eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das 3-jährige Kind erlitt körperlich leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Lastwagen in Hösbach - Frau verletzt

HÖSBACH-ROTTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin, als diese die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16:45 Uhr überquerte die 85-jährige Frau die Fahrbahn der Eichenberger Straße. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Hauptstraße unterwegs, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fußgängerin. In der Folge stürzte die Seniorin zu Boden und erlitt dadurch Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eichenberger Straße zeitweise gesperrt.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Sonntag wurde ein weißer Pkw der Marke Suzuki zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Das Auto stand in der Mühlstraße Höhe der 50er Hausnummern.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde ein schwarzer Mercedes zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto stand in einer Parkbucht in der Aschaffenburger Straße im Bereich der 140er Hausnummern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde ein weißer Skoda Kodiaq bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand zwischen 09:45 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des örtlichen Schwimmbads.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken