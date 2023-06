Kind in Gemünden angefahren und verletzt

Der Junge erlitt beim Verkehrsunfallgeschehen leichte bis mittelschwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeistation Gemünden nahm die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs auf.

Auto erfasst Reh bei Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 05:10 Uhr, befuhr eine 51-Jährige die Kreisstraße MSP 11 von der Mainbrücke kommend in Richtung Kleinwernfeld mit ihrem Fahrzeug. Kurz vor der „Klingenmühle“ sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Überladener Kleintransporter in Lohr - Arbeiter ohne Visum

Lohr. Einer Streife der PI Lohr a. Main fiel am Mittwoch, gegen 09.15 Uhr, auf der Osttangente ein offensichtlich überladener Kleintransporter mit Pritschenaufbau auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eine Überladung von 27 Prozent aufwies. Das war jedoch nicht der einzige Verstoß, der bei der Kontrolle festgestellt wurde. Eine Überprüfung der beiden Fahrzeuginsassen ergab, dass diese sich illegal in Deutschland aufhalten und zudem keine Erlaubnis für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland hatten. Da es sich bei den beiden Männern um albanische Staatsangehörige handelte, welche für eine deutsche Baufirma tätig waren, hätten sie jeweils ein Arbeitsvisum, sowie eine Erlaubnis beantragen müssen. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde eine Ausreiseverfügung gegen die Männer erlassen. Beide müssen nun die Bundesrepublik Deutschland umgehend verlassen.