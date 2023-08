Kennzeichen-Diebstahl und Fischwilderei

Kennzeichen-Diebstahl

Steinfeld. Am Freitagmittag stellte ein 60-jähriger Fahrzeugführer fest, dass an seinem Wohnmobil das hintere Kennzeichen entwendet wurde. Das Wohnmobil stand in der Waldzeller Straße. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes rotes Kennzeichen. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 25 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr am Main, telefonisch unter der 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Fischwilderei

Lohr-Steinbach. Am Freitagmorgen wurde eine Fischereikontrolle am Mainufer in Steinbach durchgeführt. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass der 46-jährige Angler zwei Fische hälterte und verbotenerweise eine dritte Angel einsetzte. Den Mann erwartete jetzt eine Anzeige wegen Fischwilderei.