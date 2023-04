Katze schwer verletzt - vermutlich mit Mistgabel

Die Verletzungen wurden der Katze vermutlich durch ein Werkzeug in Form einer Mistgabel beigebracht.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Tierquälerei unter Tel.: 09353/97410.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Unfall im Begegnungsverkehr - Spiegel geschrammt

URSPRINGEN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwoch gegen 05:35 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Urspringen und Karbach zwischen zwei Autos zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. In diesem Zusammenhang wird ein schwarzer Touran oder Sharan gesucht, dessen Fahrer den Unfall bemerkt hat und eventuell nähere Angaben zum Unfallgeschehen machen kann. Hinweise bitte an die PI Marktheidenfeld Tel.: 09391/9841-0.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Zusammenprall mit Opel - Reh verendet in Karsbach

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die B 27 von Weyersfeld kommend in Richtung Hammelburg, als unmittelbar vor der Abzweigung Aschenroth ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer erfasste das Tier, wobei das Wild verendete. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Jointraucher in Gemünden erwischt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch wurde im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in anderer Sache ein 18-Jähriger beim Rauchen eines Joints erwischt. Der junge Mann wird wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Meldungen der Polizeistation Gemünden