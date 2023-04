Katalysatoren in Kleinheubach entwendet – Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 24.03.2023 und dem 31.03.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zum umzäunten Gelände eines Autohandels im Gewerbegebiet im Bereich Zur Gänsewiese. Die Fahrzeuge des Unternehmens waren auf einem Schotterparkplatz abgeparkt. Die Diebe hoben einen 1er BMW sowie einen VW Golf einseitig mittels Wagenheber an und entfernten die werkseitig verbauten Katalysatoren gewaltsam. Dadurch entstand an dem Autohändler ein Entwendungsschaden von rund 2.000 Euro.

Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizei Miltenberg zu melden.

Zeugenaufruf

KLINGENBERG. Am Freitagabend stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen, vermutlich einem hellblauen Pkw, beim Ausparken vor einer Gaststätte in der Frühlingstraße gegen einen blauen Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Miltenberg