Katalysator von Auto in Würzburg gestohlen

Dort wurde festgestellt, dass der Katalysator von einem unbekannten Täter ausgebaut wurde. Der Pkw war seit Dienstagmorgen am Zweierweg geparkt gewesen. Durch den Diebstahl entstand dem Fahrzeuginhaber nun ein Vermögensschaden von 1.000 Euro.

Mehrere Schrankenzäune gestohlen

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Im Zeitraum von Dienstagmittag und Donnerstagvormittag entwendete ein bislang unbekannter Täter drei Schrankenzäune samt Haltevorrichtungen von einem Gartengrundstück am Oberen Kirchweg. Diese wurden von einem Gartengrundstücksbesitzer aufgrund diverser Verunreinigungen in der Vergangenheit angebracht. Ihm entstand durch den Diebstahl ein Vermögensschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Unfallflucht am Kranenkai

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagmorgen stellte ein Würzburger fest, dass sein Fahrzeug angefahren wurde. Dieser hatte seinen Peugeot am Mittwochabend auf einem öffentlichen Parkplatz am Kranenkai geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er mehrere Lackschäden am hinteren Kotflügel und an der Schiebetüre der Beifahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Ein Hinweiszettel wurde vom Verursacher nicht hinterlassen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Meldungen der Polizeiinspekgtion Würzburg Stadt