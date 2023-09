Karlstadt: Zu nah an Rad vorbeigefahrern? Mann schlägt Autoscheibe ein

Dieser beschwerte sich, dass sie soeben zu nah an ihm vorbeigefahren sei. Dies eskalierte dann insofern, dass der Radfahrer die halb geöffnete Scheibe der Fahrertüre einschlug, so dass diese splitterte und ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro entstand. Der Radfahrer wurde als ca. 50 Jahre alter, schlanker Mann mit dunkler Fahrradkleidung beschrieben.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Betrunken mit Pkw unterwegs

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch um 23:15 Uhr wurde ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer, der an der Kläranlage zwischen Zellingen und Retzbach fuhr, gab an, Bier getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung. Ein anschließender gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Mehrere Unfälle im Raum Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Im Laufe des vergangenen Mittwochs kam es zu mehreren Verkehrsunfällen im Bereich der Polizeiinspektion Lohr a. Main. Bereits am Morgen wollte ein Pkw-Fahrer von der Rechtenbacher Straße in eine Hofeinfahrt einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen Vormittag fuhr eine Junge Fahrzeugführerin mit ihrem Kleintransporter, ebenfalls auf der Rechtenbacher Straße, ortsauswärts. Hierbei touchierte sie den Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro. In Partenstein rangierte am Mittwochabend ein 33-Jähriger in der Hauptstraße mit seinem Lkw. Hier touchierte er ein ebenfalls ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 5.000 Euro. Die Verkehrsunfälle wurden jeweils durch Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Lohr a. Main aufgenommen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Am Mittwochnachmittag wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr a. Main auf den Fahrer eines Kleintransporters aufmerksam, da dieser während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Aufgrund dessen musste der 26-Jährige seine Weiterfahrt beenden und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem führte er eine geringe Menge Drogen mit sich, was nun zu einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Straßenverkehrsgesetz führt.

Meldungen der Polizei Lohr

Wildunfall

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am späten Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto von der Bayerischen Schanz kommend in Fahrtrichtung Lohrhaupten, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Da das Wildtier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am VW Golf des jungen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochabend, gegen 20:25 Uhr, befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Ford die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Hofstetten. Kurz vor der ICE-Brücke kam ihr ein grauer Daimler entgegen. Es kam zu einer Spiegelberührung, wobei der linke Außenspiegel beider Pkw beschädigt wurde. Während die spätere Mitteilerin anhielt, fuhr der am Unfall beteiligte Fahrer des Daimlers nach Angaben der Frau ohne anzuhalten weiter. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Hochsitze beschädigt

Obersinn, OT Emmerichsthal, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 25. bis 26.09.2023 wurden in der Waldabteilung „Dreimärker" bei Emmerichsthal zwei Hochsitze beschädigt. Außerdem wurde von einem Stapel Holz, welcher zum Abtransport am Wegrand gelagert war, ein Holzstamm entnommen und quer über den Waldweg gelegt. Aufgrund des Gewichts des Holzstammes wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen. Der Sachschaden an den durch die Täter umgeworfenen Hochsitzen wird auf ca. 400,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Meldungen der Polizei Gemünden

Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Mit Hilfe der Lichtbilder der Kameraüberwachung einer Tankstelle hat die Polizei einen Tankbetrüger dingfest machen können. Der damals noch Unbekannte hatte am Abend des 15.09.2023 in Altfeld für mehr als 100 Euro Super-Benzin getankt und war davongefahren.

Der Besitzer der Tankstelle, der zunächst auf den 110 Euro Schaden sitzen blieb, alarmierte die Marktheidenfelder Polizei. Dort liefen die Ermittlungen zur Identifizierung des mutmaßlichen Betrügers sogleich an. So wurden die Lichtbilder der Überwachungskamera gesichert, Vernehmungen durchgeführt und sämtliche Ermittlungsansätze überprüft. Die Überprüfung des Kennzeichens und somit des Halters des betankten Audi lief zunächst ins Leere, da der Täter die Kennzeichen zuvor in Süddeutschland gestohlen hatte.

Der besonderen Aufmerksamkeit eines Beamten ist es letztlich zu verdanken, dass der Fall jetzt aufgeklärt werden konnte. Er hatte im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme mit einem Mann zu tun, der ihm bekannt vorkam. Letztlich handelte es sich zweifelsfrei um die Person, die auf den Lichtbildern der Tankstellenkamera zu sehen war. Der so ermittelte Tatverdächtige, ein 19-Jähriger aus dem Raum Tuttlingen, legte zwischenzeitlich ein Geständnis ab. Die Ermittler prüfen derzeit, ob ihm noch weitere Betrügereien zur Last gelegt werden müssen.

Mit Quad in Gegenverkehr - Hoher Sachschaden

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Quadfahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Gefährt in den Gegenverkehr geraten und seitlich mit einem VW Tiguan kollidiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden ist nicht unerheblich und liegt bei rund 10.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen war der 30-jährige Quadfahrer gegen 14:45 Uhr auf der Kreisstraße am Klosterberg zwischen Rettersheim und Lengfurt unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er seitlich mit dem VW eines 67-jährigen Landkreisbewohners. Das Quad ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Pkw gegen Waschbär

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Nicht überlebt hat ein Waschbär den Zusammenstoß mit einem Auto am frühen Mittwochabend. Ein Autofahrer hatte das Tier gegen 21:00 Uhr mitten auf der Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Triefenstein und Altfeld erfasst. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unfallflucht - Kleintransporter beschädigt massive Betonpoller - Polizei sucht Zeugen

ERLENBACH B. MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. An der Einmündung der B8 in die Straße Ketteltor hat vermutlich ein Kleintransporterfahrer im Donnerstagnachmittag (14.09.23) in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr drei dort aufgestellte Betonpoller umgefahren. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09391/98410 zu melden.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld