Karlstadt: Schockanruf gerade noch rechtzeitig beendet

Am Telefon meldete sich ein vermeintlicher Beamter der Polizeiinspektion Karlstadt, welcher der alten Dame mit- teilte, dass ihre Schwester einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Erst als der Anrufer die Seniorin mehrfach nach Geld und Wertgegenständen für eine angebliche Kaution befragte und ihr auch anbot sie zur nächsten Bank zu fahren, wurde sie misstrauisch. Aufgrund des enormen psychischen Drucks den der Anrufer auf die ältere Dame aus- übte beendete sie schließlich das Telefonat und flüchtete sich verängstigt zu ihren Nachbarn, welche schließlich die „echte“ Polizei verständigten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor der bekannten Betrugsmasche des „Schockanrufs“. Die Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen. Seien Sie im Zweifel immer misstrauisch und legen Sie auf!

Auseinandersetzung am Fußgängerüberweg

Karlstadt. Am Donnerstag, um 14:20 Uhr, überquerte ein 30- jähriger den Fußgängerüberweg am Bahnhof in Richtung Altstadt. Im Rahmen des- sen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Audi-Fahrerin. Als Folge des Streits zeigte die Fahrerin dem jungen Mann letztlich den Mittelfinger und fuhr davon.

Unbeteiligte Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer eines roten PKWs der ebenfalls an dem Fußgängerüberweg hielt, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der 09353/97410 zu melden.

Mauer angefahren und geflüchtet

Zellingen. Am Donnerstagnachmittag hörte eine Anwohnerin der UFR IBP 240 (2021-08-30) Burgergasse in Zellingen einen lauten Knall. Als sie nach draußen ging um nachzusehen was passiert ist, musste sie feststellen, dass eine ca. 50cm hohe Bruchsteinmauer neben ihrer Einfahrt angefahren und dadurch komplett zerstört wurde. Eine weitere Anwohnerin konnte die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr eingrenzen. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ein weißes Fahrzeug. Der an der Mauer entstandene Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Zeugen die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der 09353/97410 zu melden.

Auto angefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern

Arnstein. Eine 24-jährige parkte ihren Ford am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 16:10 Uhr in der Straße „Am Zehnthäusl“ in Arnstein. Als die junge Frau zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest, den augenscheinlich ein anderer PKW beim Rangieren verursacht haben musste. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Zeugen die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der 09353/97410 zu melden.

Unfall mit Motocrossmaschine

Eußenheim, OT Aschfeld. Am Donnerstagabend um kurz vor 18:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus dem Landkreis mit seinem Leichtkraftrad den Ortsverbindungsweg zwischen Heßlar und Aschfeld. Im Bereich einer Rechtskurve er- kannte er den entgegenkommenden Verkehr zu spät und verlor die Kontrolle über seine Maschine. In Folge dessen kam es zum Sturz, wodurch der junge Mann zunächst über die Fahrbahn und dann in eine Leitplanke rutschte. Durch großes Glück blieb er nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Versuchter Automatenaufbruch - Täter auf frischer Tat festgenommen

Himmelstadt. Am Freitagmorgen, kurz vor 04:00 Uhr, wurde ein Anwohner durch Klirrgeräusch aus der Bahnhofstraße geweckt und verständigte geis- tesgegenwärtig die Polizei. Die umgehend eintreffende Streife der Polizeiinspektion Karlstadt konnte einen 34-jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland dabei antref- fen, wie er versuchte einen dortigen Fahrkartenautomat mittels Brecheisen aufzuhebeln. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und seine Einbruchswerkzeuge sicher- gestellt. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Täter auch eine Fensterscheibe des Bahnhofsgebäudes eingeworfen hatte.

Polizeimeldungen PI Karlstadt

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Frammersbach. Am Donnerstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde ein auf dem EDEKA-Parkplatz geparkter Pkw von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Zunächst teilte die Fahrerin eines weißen Seats der Polizei mit, dass ihr an der Packstation geparkter Pkw an der Beifahrerseite Dellen und Kratzer habe. Gegen Abend meldete sich ein weiterer Fahrzeugführer, eines silberfarbenen VW-Sharan bei der Polizei, dessen auf dem Parkplatz geparkter Pkw einen Heckschaden hatte. An seiner Windschutzscheibe befand sich ein Hinweiszettel, worauf als Verursacher der weiße Seat bezeichnet wurde. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise aus der Bevölkerung, wer Angaben zu dem Unfall geben kann. Außerdem wird der Zeuge gebeten sich bei der Polizei Lohr a. Main zu melden, welcher den Hinweiszettel an den geparkten VW-Sharan angebracht hat.

Polizei Lohr a. Main Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Polizeimeldung PI Lohr