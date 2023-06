Karlstadt: Mit Alkohol, aber ohne Führerschein gefahren

Die verständigten Beamten konnten diesen einer Kontrolle unterziehen, wobei sich die deutliche Alkoholisierung bestätigt hatte. Der 53-jährige Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem wurde festgestellt, dass der 53-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Folglich wurde gegen diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vorfahrt missachtet

Karlburg. Am Mittwoch um 16:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer den Harrbacher Weg in Karlburg und wollte hier auf die Kreisstraße einbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch einen 36-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher sich auf der Kreisstraße befand und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden und die Fahrbahn wurde durch die FFW Karlburg gereinigt.

Pressemeldungen PI Karlstadt

Fensterscheibe eingeworfen



Neustadt am Main. Am Mittwoch, in der Zeit von 10:30 Uhr - 16:35 Uhr, wurden in Neustadt am Main, Am Michelsberg zwei Fensterscheiben mit einem Stein eingeworfen. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnt. Täterhinweise sind gegenwärtig nicht vorhanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Pressemeldung PI Lohr

Kind bei Unfall leicht verletzt

Kreuzwertheim. Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, rannte ein 5-jähriger Junge, welcher gerade mit seiner Familie aus dem Fahrzeug ausstieg, unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem VW Polo erfasst. Die Fahrerin machte ersten Ermittlungen zufolge eine Vollbremsung, hatte jedoch keine Chance dem plötzlich losrennenden Kind auszuweichen und erfasste es frontal. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst dennoch zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Pressemeldung PI Marktheidenfeld

An geparktem Pkw hängen geblieben

Gemünden. Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr befuhr eine 44-jährige Autofahrerin die Frankfurter Straße. Hierbei blieb sie mit dem rechten Außenspiegel ihres Pkw Chevrolet am Spiegel eines dort geparkten Pkw VW hängen, wodurch ein Spiegelglas zu Bruch ging. Der Sachschaden am Pkw VW wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

Verkehrsschild touchiert

Gemünden. Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr blieb der Fahrer eines Linienbusses an der Einmündung Friedenstraße/Bergstraße an einem Verkehrszeichen hängen. Dieses wurde aus der Halterung gerissen und fiel zu Boden. Der Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro beziffert. Am Bus entstand kein Sachschaden.