Karlstadt: Minderjährige belästigt

Karlstadt. Am Samstagnachmittag (21.10.) kam es in der Karlstadter Innenstadt zu mehreren Vorfällen, bei denen junge Mädchen von einem psychisch auffälligen 30-Jährigen belästigt worden waren. So sprach der alkoholisierte Mann zunächst gegen 16:15 Uhr eine Gruppe von vier 13-jährigen Mädels vor einem Supermarkt in der Mainkaistraße auf anzüglichste Weise an und beleidigte die Minderjährigen verbal aggressiv. Als die Mädchen daraufhin eingeschüchtert zu Fuß flüchteten und sich in die Obhut von Passanten retteten, begab sich der Mann zum Karlstadter Bahnhof, wo es gegen 16:30 Uhr zu den nächsten Vorfällen kam, bei denen er eine andere Vierergruppe von Mädels im Alter zwischen 14 und 16 Jahren behelligte.

Diese Gruppe brachte eine Freundin zum Bahnsteig und musste dabei auf dem Weg zum Gleis und wieder retour zweimal den 30-Jährigen passieren. Dieser versuchte dabei jedes Mal mehrere der Mädels unsittlich zu begrapschen, was ihm glücklicherweise misslang. Nach Eingang der Meldungen bei der Karlstadter Polizei, konnte der psychisch Auffällige im Zuge der Fahndung am Karlstadter Bahnhof aufgegriffen und festgenommen werden. Anschließend wurde er in einer psychischen Einrichtung untergebracht. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und sexueller Belästigung.