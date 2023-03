Karlstadt: Mann will falsche Fünfziger in Umlauf bringen

Am 24 März versuchte ein bislang unbekannter junger Mann, Falschgeld in den Umlauf zu bringen. Gegen 17:22 Uhr wollte der unbekannte Täter in der KIK-Filiale Karlstadt, Gemündener Straße, eine Flasche Wasser im Wert von 0,74 EUR mit einem 50-Euro-Schein bezahlen.

Der geistesgegenwärtigen Kassiererin fiel allerdings sofort auf, dass es sich um ein schlechtes Imitat eines echten Scheines handelte. Als sie eine Kollegin zur Hilfe hinzurief, schlich sich der junge Täter aus dem Ladengeschäft und rannte in Richtung Bahnhof davon. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Der Mann wurde von der Zeugin wie folgt beschrieben: geschätztes Alter ca. 18 Jahre, ca. 170 cm groß, kurze dunkelblonde Haare. Zudem trug er einen hellen Kapuzenpullover und eine dunkle Umhängetasche. Die Polizei Karlstadt bittet potentielle Zeugen von der Tat oder Personen, welche den Mann kennen, sich telefonisch unter der Rufnummer 09353/9741-0 zu melden.

Sperrmüll unsachgemäß entsorgt

Thüngen. Am 24. März wurde von einem Stettener Bürger mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe zum Flurbereinigungsweg zwischen Stetten und Retzbach, im angrenzenden Waldgrundstück „Blauer Turm", diverser Sperrmüll entsorgt wurde, unter anderem eine Waschmaschine.

Kostenträger für die fachgemäße Entsorgung ist die Gemeinde Thüngen. Der Entsorger ist bislang unbekannt. Aufgrund der Menge und Größe des Sperrmülls muss der Transport mithilfe eines Fahrzeuges erfolgt sein. Die Polizei Karlstadt bittet potentielle Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 09353/9741-0 zu melden.

Polizeiinspektion Karlstadt