Karlstadt: Fahrer wird bewusstlos und prallt mit Auto gegen Mauer

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Audi die Sickingerstraße in Richtung Karlstadt. Hierbei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen einen Zaun und eine Mauer. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Würzburg gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Wohnmobil angefahren und geflüchtet

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 09.11.23 bis 11.11.23 wurde ein Wohnmobil der Marke Fiat, welches am Hofriedplatz in Arnstein geparkt war, am Heck beschädigt. Offensichtlicht prallte der Verursacher beim Ausparken gegen das Heck des Wohnmobils und entfernte sich, ohne seine Daten zu hinterlassen von der Unfallstelle.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können sich telefonisch 09353/9741-0 oder per Mail pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Verkehrsunfallflucht in Urspringen - Zeugen gesucht

URSPRINGEN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Samstagmorgen, zwischen 06.20 Uhr und 06.35 Uhr, wurde ein geparkter Pkw vor einer Bäckerei in der Straße Muttertal 2 durch einen Unbekannten beschädigt. Der Audi einer 33-Jährigen war gegenüber der Bäckerei geparkt. Vermutlich ein Kunde der Bäckerei beschädigte diesen beim Ausparken und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Videoaufzeichnungen der Bäckerei werden ausgewertet.

Die Polizei Marktheidenfeld bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld