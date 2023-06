Karlstadt: Auto beschädigt und geflüchtet

Am Sonntagnachmittag wurde ein auf dem Parkplatz des Karlstadter Bahnhof abgestellter BMW X1 beschädigt. Beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den BMW am hinteren rechten Kotflügel gestreift und einen Schaden von 2.500 EUR verursacht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Karlstadt unter 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Rennrades



Lohr. Im Zeitraum vom 31.05. bis 02.06.23 wurde aus einer Garage in der Rechtenbacher Straße in Lohr a. Main, ein Rennrad der Marke Riedmann entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

Das Fahrrad hat einen schwarzen Rahmen und trägt einen auffälligen Schriftzug „Riedmann“.

Die Polizei Lohr a. Main bittet um Täterhinweise. Diese werden unter 09352/874130 oder pp-

ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegengenommen.



„Schwarzangler“ kontrolliert



Lohr. Am 04.06.2023 wurden zwei Angler am Main von einer Streife der Polizei Lohr a. Main kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass sie weder die erforderliche Fischereierlaubnis noch Fischereischein besitzen. Die Angelruten wurden sichergestellt. Die beiden „Angler“ erwartet nun eine Strafanzeige wegen

Fischwilderei.

Pressemeldungen Polizeiinspektion Lohr

Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Karlstadt. Einer Polizeistreife ist am frühen Sonntagabend ein Roller aufgefallen, der noch immer mit einem grünen, statt einem schwarzen Versicherungskennzeichen in der Bahnhofstraße in Gambach gefahren ist. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Rollerfahrer sein Gefährt nicht erneut für das Jahr 2023 hatte versichern lassen. Der Fahrzeugführer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und erhält nun eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz.

Pressemeldung Polizeiinspektion Karlstadt