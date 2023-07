Karlstadt: Auto angefahren und getürmt

Die Fahrzeughalterin parkte ihre silberfarbene Mercedes B-Klasse gegen 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Altenheimes. Als sie nach Besuchsende gegen 16:30 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte dieses vermutlich beim Aus- oder Einparken und fuhr fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schadenshöhe wurde auf ca. 1.500 Euro beziffert. Die Polizei führt deshalb Ermittlungen gegen den Verursachen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Fahrzeug beschädigt

Karlstadt. Am Samstag wurde in Karlstadt ein geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer parkte sein Auto der Marke BMW am Samstag um 17 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Stadtverwaltung ab. Als er nach etwas mehr als einer Stunde zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite verkratzt war. Ein noch unbekannter Täter hatte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen zwei Meter langen Kratzer im Lack hinterlassen. UFR IBP 240 (2021-08-30) Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallflucht und der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Karlstadt unter der Tel. 09353/97410 entgegen.

Karlstadt. In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es auf der Staatsstraße 2435 zwischen Mühlbach und Karlburg zu einem Wildunfall. Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin kollidierte gegen 02:30 Uhr mit einem Reh, welches auf die Fahrbahn sprang. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro. Das Tier flüchtete in die angrenzende Flur.

Arnstein. In der Nacht auf den Sonntag ereignete sich auf der Staatsstraße 2294 zwischen Gramschatz und Arnstein ein weiterer Wildunfall. Ein 28-Jähriger fuhr dort mit seinem Skoda Oktavia, als er ein plötzlich auf die Straße rennendes Reh frontal erfasste. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Pressemeldungen PI Karlstadt