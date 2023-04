Karfreitag: Polizei kontrolliert Tuner und Poser

„Posing und illegales Tuning sind brandgefährlich. Deshalb gehen wir in Baden-Württemberg konsequent und entschieden gegen diese Szene vor“, meint Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, in einer entsprechenden Pressemeldung.

In der vergangenen Saison wurden bei der Kontrolle in fast 1000 Fällen die Weiterfahrt untersagt, so die Pressemeldung des Innenministeriums Baden-Württemberg. Ziel der Kontrollen sei es, Kurzsprints mit quietschenden Reifen und Runden durch die Innenstädte zu unterbinden, um die Lärmbelastung für Anwohner zu mindern.

dc/Pressemeldung des Innenministerums Baden-Württemberg