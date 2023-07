Kabel auf Betriebshof abgebrannt - Feuerwehreinsatz in Lohr

Die Feuerwehrleute fanden dort Kabelreste, bei denen mit einem Gasbrenner die Isolierung weggebrannt worden war, so die Feuerwehr. Die Schmelze dir Isolierung floss einfach auf den Betriebshof und erstarrte dort. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Abfackeln beendet und die Reste mit einem Gartenschlauch gelöscht, sodass die Feuerwehr nicht mehr direkt tätig werden musste. Die Polizei wies die beiden Mitarbeiter auf das in der Stadt geltende Feuerverbot hin und nahm deren Personalien auf, berichtet die Feuerwehr.

Meldung der Feuerwehr Lohr

Boot in Lohr gestohlen

Lohr am Main,Steinbach, Landkreis Main-Spessart Ein an einem Liegeplatz an der Steinbacher Schleuse angelegtes Boot, wurde im Zeitraum der letzten sechs Wochen entwendet. Das Boot wurde am Liegeplatz durch eine Stahlkette und ein Vorhängeschloss gesichert. Der Beuteschaden beträgt 8000€. Ein Außenborder war nicht angehängt.

Wer Beobachtungen dahingehend getätigt hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Tel. 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lohr am Main,Steinbach, Landkreis Main-Spessart Am Dienstagvormittag wurde ein in Steinbach fahrender Radlader zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer des fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs gab bei der Anhaltung auf Nachfrage an, dass er keinen Führerschein besitzen würde. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Dienstagvormittag wurde ein Lkw (24t zulässige Gesamtmasse) von einen Lohrer Streife zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 23-jährige Fahrer lediglich einen Führerschein der Klasse B (Pkw) vorweisen konnte. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Pedal-Gokart in Gemünden gestohlen

Gemünden-Schaippach. Am Dienstag wurde der Polizeistation Gemünden angezeigt, dass eine bislang unbekannte Person im Ortsteil Hohenroth ein Tretauto widerrechtlich mitgenommen hat. Das blaue Spielgefährt des Herstellers BERG war am Sonntagnachmittag an einem Anwesen abgestellt worden.

Nach einigen Stunden wurde dessen Fehlen festgestellt. Der Beuteschaden liegt vermutlich bei mehreren hundert Euro.

Meldung der Polizeistation Gemünden