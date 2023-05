Jugendliche zünden Feuerwerkskörper am Wonnemar Marktheidenfeld

Zwei Jugendliche, 13 und 14 Jahre alt, hielten sich am 12.05.2023, gegen 17:45 Uhr, im Bereich des Wonnemar Marktheidenfeld auf und zündeten dort Feuerwerkskörper an. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld konnte die beiden antreffen und die Feuerwerkskörper sicherstellen. Die beiden wurden im Beisein der Eltern angehört und anschließend an diese übergeben. Es wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Verkehrsunfallflucht auf dem alten Festplatz

Marktheidenfeld. Die Geschädigte stellte am 12.05.2023, gegen 16:30 Uhr, ihren schwarzen Daimler auf dem alten Festplatz in Marktheidenfeld ab. Als sie, gegen 18:00 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen massiven Schaden (langgezogener tiefer Kratzer und Dellen), über die gesamte Fahrerseite verteilt, fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500€. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 entgegen.

Sachbeschädigungen an einem PKW in Hasloch

Hasloch. Wie im Nachgang bekannt wurde, kam es bereits am 05.05.2023 zu einer Sachbeschädigung in Hasloch. Zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person den im Weinbergweg abgestellten Audi der Geschädigten mittels Kratzer an der Fahrertüre. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500€. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 entgegen.

