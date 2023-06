Jugendliche sägen Maibaum in Lohr-Steinbach an

Als die Heranwachsenden bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Eine Klappsäge wurde zurückgelassen. Durch die eingesetzte Streife wurde festgestellt, dass der Baum bis zur Hälfte angesägt wurde. Die freiwillige Feuerwehr Steinbach musste alarmiert werden, um die verursachte Gefahr zu unterbinden.

Fahrrad entwendet

Lohr. Der Anzeigenerstatter sperrte sein Fahrrad am Donnerstagabend am Bahnhof mit einem Schloss ab. Als er am Dienstagmorgen zu seinem Fahrrad kam, war dies verschwunden. Es handelte sich um ein schwarzes Herrenrad „MT Racing“ im Wert von circa 100 Euro.

Wer parkte am Mittwochmorgen im Altstadtparkhaus?

Lohr. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer teilte am Mittwochmittag der Polizeiinspektion Lohr am Main einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug mit. Beim Rangieren im Altstadtparkhaus blieb er an dem anderen Fahrzeug an der Heckstoßstange hängen. Das angefahrene Auto soll um 10.15 Uhr auf dem Parkplatz 214 gestanden haben. Näheres ist zu diesem Wagen leider nicht bekannt. Der verantwortliche Fahrzeugführer soll sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main melden.

Zeugen die in den o.g. Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main, telefonisch unter 09352/874130 oder per Email ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Auto getankt und nicht gezahlt

Frammersbach. Am Mittwochmorgen tankte ein Verkehrsteilnehmer sein Auto an der Tankstelle in der Herbertshainer Straße. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne die Tankkosten in Höhe von 30 Euro zu begleichen. Über das Kennzeichen konnte der 34jährige Fahrzeugführer umgehend ermittelt werden.

Meldungen der Polizei Lohr

E-Bike Fahrer stürzt im Kreisverkehr in Karlstadt

Karlstadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag befuhr ein 58-jähriger E-Bike Fahrer die Straße Am Hammersteig in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Unfallhergang konnte durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet werden. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer eventuell unter Alkoholeinfluss stand. Der Verunfallte wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Würzburger Krankenhaus verbracht. Bis zur weiteren Klärung des genauen Unfallhergangs wurde das E-Bike sichergestellt.

Bauwerk mit Graffiti besprüht

Karlstadt. Am Ende des Baggertswegs, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Parkplatz, wurde die Stahltür am sogenannten „Bunker“ mit einem mehrfarbigen Schriftzug „JPS“ besprüht. Bislang liegen weder Hinweise zur genauen Tatzeit noch zu den Tätern vor. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Katze von Auto erfasst

Thüngen. Am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr, wurde eine gefleckte Katze beim Überqueren der Binsfelder Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Aufgrund der augenscheinlich schweren Verletzungen musste das Tier von der Polizei von ihren Leiden erlöst werden. Am Auto wurde der Stoßfänger beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Tierhalter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Auffahrunfall nach Rangiermanöver in Arnstein

Arnstein. Am Mittwochnachmittag kam es in der Schweinfurter Straße in Arnstein, aufgrund eines Polizeieinsatzes, zu einer Verkehrsbehinderung bei der sich ein Rückstau gebildet hatte. Eine 32-jährige BMW Fahrerin versuchte mit ihrem PKW möglichst weit rechts zu fahren und setzte dabei kurz zurück. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem direkt dahinter befindlichen Pkw Mazda. Am BMW wurde der hintere Stoßfänger sowie die Heckklappe leicht beschädigt, am Mazda wurde der vordere Stoßfänger eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.500 Euro.

Vorfahrt missachtet

Arnstein-Gänheim. Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger VW Fahrer die Bauerngasse in Gänheim in Richtung Ortsmitte. Dort wollte er geradeaus weiterfahren und die Frankenstraße überqueren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda und prallte gegen dessen Vorderachse. Am Skoda entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Der Schaden am Verursacherfahrzeug wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Meldungen der Polizei Karlstadt