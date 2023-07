Jagdwilderei in Roden

Durch den Jagdpächter konnte vor Ort die Überreste eines weiblichen Rehs aufgefunden werden. Dieses war professionell gehäutet worden. Das Fleisch wurde durch den Täter mitgenommen. Aufgrund des Zustandes der Überreste kann die Tatzeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel. 09391-98410 entgegen.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Unfall in Lohr verursacht und Spuren verwischt

Lohr. Am Morgen des 13.07.2023, wurde der Pkw eines Verkehrsteilnehmers um 09:10 Uhr in der Lehmskaute in Lohr am Main, abgestellt. Als der Besitzer um 14:35 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, fand er dieses beschädigt vor. Der linke Außenspiegel wurde durch einen bis dato unbekannten Täter mit einem unbekannten Fahrzeug beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Daten für eine Schadensregulierung zu hinterlassen.

Als wäre dies nicht genug, entfernte der unbekannte Täter den Außenspiegel von der Unfallstelle, um seine Spuren zu verwischen. Die Polizei Lohr bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Zeugenaufruf

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstag, gegen 23:20 Uhr, touchierte ein Lkw einen Pannen-Pkw auf dem Seitenstreifen der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Im Anschluss setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Meldung des Politeipräsidiums Unterfranken