Jagdhochsitz in in Steinfeld angezündet

Er konnten nur noch die Überreste des Hochsitzes vorfinden. Vor Ort wurden Glutnester festgestellt, die durch die Feuerwehr Waldzell abgelöscht wurden. Das Feuer am Hochsitz wurde offensichtlich vorsätzlich gelegt. Dass es in der Folge zu keinem Waldbrand kam, hing wohl nur vom Zufall ab. Die Polizei Ermittelt nun in Sachen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Leichtkraftrad ohne Kennzeichen in Partenstein gestoppt

Partenstein, Landkreis Main-Spessart Am 24.06.2023, gegen 19:35 Uhr, wurde deine Streife der Polizei Lohr auf ein Leichtkraftrad in der Roßbachstraße in Partenstein aufmerksam, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer der Motorcross-Motorrades an, dass das Fahrzeug nicht zugelassen sei und er lediglich eine Probefahrt mache. Da neben fehlender Zulassung auch keine Versicherung bestand wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der 18 Jahre alte Fahrer schob seit Kraftrad nach Hause. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, da er u.a. gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstieß.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Mann durch Brand in Zellingen schwer verletzt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart In den Abendstunden des 24.06.2023 kam es in der Seniorenresidenz Zellingen zu einem Brand, bei dem eine 56-jährige männliche Person schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Karlstadt zufolge rauchte der Geschädigte eine Zigarette, als seine Kleidung aus noch unbekannter Ursache plötzlich zu Brennen anfing. Der Brand konnte durch Pflegekräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch wurde der Geschädigte dabei so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Zu einem Gebäudeschaden kam es glücklicherweise nicht. Eine Pflegekraft zog sich beim Löschen des Geschädigten ebenfalls Brandverletzungen zu, welche ambulant behandelt werden musste. Die weiteren Ermittlungen führt die hiesige Dienststelle in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg.

Ladendiebstahl von Makeup in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Freitag, dem 23.06.2023, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei einem Drogeriemarkt in der Würzburger Straße von Karlstadt. Dabei entwendete eine 40-Jährige Kosmetika in einem Wert von 29.90 Euro. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter sowie der Sicherheitstechnik konnte die Täterin noch vor Ort gestellt und das Diebesgut zurückgebracht werden. Die Täterin erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Ladendiebstahls.

Rücklicht eines PKWs in Eußenheim eingeschlagen

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart Vermutlich in der Zeit zwischen dem 23.06. und dem 24.06.2023 wurde ein parkendes Fahrzeug in der Berggasse von Eußenheim von einem Unbekannten beschädigt. Dabei schlug der Unbekannte ein Rücklicht des Fahrzeugs ein, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro entstand. Hinweise auf den Täter konnte der Fahrzeughalter nicht geben.

Schloss an Garten in Gambach beschädigt

Karlstadt-Gambach, Lkr. Main-Spessart Zwischen dem 22.06. und dem 24.06.2023 wurde auf einem Gartengrundstück neben dem Radweg Karlstadt-Gemünden in der Gemarkung von Gambach ein Schloss beschädigt, welches an einem Zaun angebracht war. Der Eigentümer hatte erst vor wenigen Tagen sein Grundstück mit einem Bauzaun samt Schloss versehen, welches in der Tatzeit mit Sekundenkleber beschädigt und unbrauchbar gemacht

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Bremse und Gas verwechselt - Verkehrsunfall in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Samstag gegen 11 Uhr kam es in der Baumhofstraße in Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 87-jähriger Marktheidenfelder verwechselte beim rangieren das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr rückwärts gegen einen Verteilerkasten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000,- EUR