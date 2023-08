In Karlstadt Vofahrt missachtet und Unfall gebaut

Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten VW und es kam folglich zum Zusammenstoß beider Autos. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss

Arnstein und Thüngen, Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Polizei Karlstadt, führte am 18.08.2023 gegen 8 Uhr in Arnstein eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Opel Astra durch. Bei dem Fahrer erhärtete sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss unter Betäubungsmitteln stand. In der Folge wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Auch bei einer Verkehrskontrolle eines E-Scooters am 19.08.2023 um 00.35 Uhr auf der B26 in Thüngen konnte eine Streife beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, 1 Punkt und ein Fahrverbot.

Cabrio Dach mutwillig beschädigt

Arnstein, Landkreis Main Spessart. In der Nacht vom 17.08. auf 18.08 wurde an einem Pkw Fiat, welcher in der Grabenstraße Nähe des ZOB in Arnstein beschädigt. Am Cabrio wurde ein Loch in das Stoffverdeck geschnitten. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Karlstadt unter 09353 - 974130 zu melden.

Unfall verursacht und geflüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Im Zeitraum vom 18.08.23 zwischen 14.15 Uhr und 14.40 Uhr parkte der Geschädigte seinen Pkw VW auf dem Parkplatz in der Würzburger Straße beim dortigen Drogeriemarkt. Als er zurück kehrte stellte er fest, dass der Kotflügel hinten links einen frischen Unfallschaden aufwies. Der Unfallverursacher hinterließ weder seine persönlichen Daten am Fahrzeug des Geschädigten, noch verständigte er die Polizei. Die Polizei Karlstadt ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise, welche unter 09353/974130 entgegengenommen werden.

Meldungen der Polizei Karlstadt