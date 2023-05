Durch Einschlagen von zwei Glasscheiben gelangten der oder die unbekannten Täter zunächst in den Verkaufsraum des Gartenmarktes und anschließend in den zentralen Verkaufsraum des Baumarktes.

Vermutlich hatten es die Täter auf einen 300 kg schweren Tresor abgesehen. Offensichtlich war das Unterfangen jedoch zu mühsam und die unbekannten Täter brachen das Vorhaben ab. Der Tresor selbst wurde nicht angegangen. Ein Diebstahlschaden wurde bislang auch noch nicht festgestellt. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 15:00 Uhr fuhr eine 75-jährige Frau mit ihrem Fahrrad von der Mainlände kommend durch die Bahnunterführung und wollte die B 26 an der Ampel überqueren. Noch in der Unterführung wurde sie von einem unbeteiligten Zeugen angesprochen, dass ihr ein Mann die Handtasche aus dem Fahrradkorb (Gepäckträger) gestohlen hätte. Die Frau fuhr dann zunächst den Radweg in beide Richtungen ab und suchte erfolglos nach dem Täter. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Der bislang unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden zu melden. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Kollision mit Turmfalken

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 20:15 Uhr befuhr eine 34-jährige Autofahrerin die B 26 von Gambach kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei kollidierte sie mit einem Turmfalken, welcher gerade vom Fahrbahnrand aufflog. Der Greif durchschlug den Kühlergrill und wurde zwischen Kühler und Grill eingeklemmt. Der Turmfalke schien augenscheinlich unverletzt. Er wurde durch eine Polizeistreife befreit und im Anschluss einem Falkner übergeben. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Auffahrunfall mit leichtverletzter Frau

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Bahnhofstraße stadteinwärts in Richtung Karlstadt. Vor seinem Pkw VW Golf befand sich ein Pkw Opel Meriva. An der Ampel (Abzweigung Stadtmitte) musste der 55-jährige Fahrer des Pkw Opel auf Grund des Umschaltens der Ampelphase abbremsen und anhalten. Der Golf-Fahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Opel auf und schob ihn leicht nach links. Durch den Aufprall wurde die 94-jährige Beifahrerin im Pkw Opel leicht verletzt. Die Frau klagte über Kopfschmerzen und wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 16:20 bis 16:50 Uhr, parkte eine 42-jährige Autofahrerin ihren Pkw Peugeot auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Gemünden. Nach ihrem Einkauf fuhr sie nach Hause und stellte dort einen frischen Unfallschaden am rechten Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Radfahrer gestürzt

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 18:30 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin von der Mainbrücke kommend nach unten auf die Duivenallee und bog nach rechts auf den Parkplatz am Spielplatz ab. Gleichzeitig fuhr ein 58-jähriger Radfahrer auf dem Radweg vom Fußgängersteg in Richtung Campingplatz.

Als die 22-Jährige abbog, erschrak der Radfahrer und bremste so stark, dass er zu Fall kam. Zu einer Berührung zwischen Pkw und Rad kam es nicht.

Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Wildunfällle

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 16:55 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn.

Ca. 3 km vor Mittelsinn erfasste sie ein Reh, welches die Straße queren wollte. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Pkw Mitsubishi war aufgrund eines platten Reifens nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1000,- Euro beziffert.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 05:25 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schaippach. Kurz vor dem Kreisverkehr kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde von ihrem Pkw VW erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Geparkten Wohnwagen touchiert

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 13:10 Uhr touchierte der Fahrer eines Müllautos einen in der Brunnenstraße geparkten Wohnanhänger. Am Wohnwagen konnten Kratzspuren festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Stromverteilerkasten touchiert

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 17:00 Uhr wollte eine 77-jährige Autofahrerin im Bereich Kreuzstraße/Fellener Straße wenden. Hierbei blieb sie mit der vorderen rechten Seite ihres Pkw VW an dem Stromverteilerkasten hängen. Am Pkw VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro; der Schaden am Verteilerkasten wird auf ca. 700,- Euro beziffert.

12-jährigen Ladendieb erwischt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 15:00 Uhr wurde ein 12-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt in der Wernfelder Straße beim Diebstahl einer Flasche Wodka im Wert von 9,99 Euro erwischt. Der Junge wurde nach Feststellung der Personalien seiner Mutter übergeben.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Frau

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 10:50 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die B 26 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Wernfeld. Hierbei kam ihr ein Klein-Lkw entgegen, welcher ihren Angaben zufolge, teilweise auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Es kam zum seitlichen Zusammenprall, wobei die Fahrerin durch Glassplitter leicht verletzt wurde. Sie wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 20.000,- Euro beziffert; der Schaden am Klein-Lkw wird auf ca. 3.500,- Euro geschätzt.

An der Unfallstelle waren Kräfte der Feuerwehren aus Gemünden, Adelsberg und Karsbach im Einsatz. Die B 26 war kurzzeitig für den Schwerverkehr gesperrt.

Bußgeld für Autofahrer im Drogenrausch

Karlstadt. Ein Bußgeld und ein Fahrverbot erwarten einen berauschten 22-jährigen Autofahrer, den die Polizei bei Karlstadt stoppte. Am Pfingstmontag um 11 Uhr wurde auf der Bundesstraße am Ortsausgang Karlstadt in Fahrtrichtung Stetten ein 22-jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 22-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.