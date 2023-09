In den Straßengraben ausgewichen - Polizei sucht Unfallverursacher

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitagnachmittag gegen 17.10 Uhr die Staatsstraße 2435 von Wiesenfeld kommend in Richtung Karlstadt. Zwischen den beiden Einfahrten nach Karlburg kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen, sodass der 19-Jährige ins Bankett ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Sein Fahrzeug wurde dabei nicht unerheblich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Pkw gehandelt haben soll.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Verkehrsschild in Retzbach angefahren

Zellingen. Am Mittwochabend, dem 20.09.2023, in der Zeit zwischen 19:00 und 19:30 Uhr wurde ein PKW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Güßgraben in Retzbach beschädigt. Dabei blieb der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs an der Tür sowie dem rechten Kotflügel einer 34-Jährigen hängen, sodass an deren Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher,

ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Polizeiinspektion Karlstadt/mapi