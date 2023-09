Hyundai-Fahrerin kracht mit voller Wucht auf Streifenwagen

Gegen 16 Uhr hatte ein Citröen-Fahrer auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg kurz vor der Anschlussstelle Großostheim-Süd technische Probleme mit seinem Fahrzeug und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Eine Streife der Polizei Aschaffenburg sicherte das Pannenfahrzeug ab, als eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin trotz eingeschaltetem Blaulicht die Situation zu spät erkannte und mit hoher Geschwindigkeit in den Streifenwagen prallte.

Glücklicherweise befanden sich beide Polizisten wie auch der Fahrer des Citröen außerhalb der Autos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Streifenwagen in die Außenleitplanke geschoben. Die Unfallverursacherin kollidierte noch mit dem Pannenfahrzeug, das danach an der Leitplanke zum Stehen kam. Anschließend fuhr sie mit ihrem Fahrzeug auch unter die Außenleitplanke.

Während die beiden Polizisten und der Fahrer des Citröen nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, erlitt die Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Großostheim und Niedernberg sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Bundesstraße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Alle drei Autos haben nur noch Schrottwert. Sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf einen hohen, fünfstelligen Bereich.

+19 weitere Bilder Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug auf der B469 bei Großostheim

Ralf Hettler