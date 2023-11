Hyundai-Fahrer wird auf Bürgstädter Mainbrücke in Leitplanke geschoben und eingeklemmt

Gegen 14.45 Uhr wollte ein 73-jähriger Hyundai-Fahrer von der Staatsstraße 2310 aus Richtung Freudenberg kommend auf die Mainbrücke in Richtung Großheubach abbiegen. Als dieser an der Haltelinie anhielt, übersah ihn ein 69-jähriger LKW-Fahrer und blieb mit dem Auflieger seines Sattelzugs an dem Auto hängen. Der Wagen wurde in die Leitplanke geschoben, dabei wurde der Hyundai-Fahrer zwischen Leitplanke und LKW eingeklemmt.

Der Hyundai-Fahrer konnte bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte sein Auto verlassen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt und Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der LKW-Fahrer seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, entstand am Hyundai wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich vermutlich auf weit über zehntausend Euro.

Die Feuerwehren aus Bürgstadt und Großheubach sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die Mainbrücke in Richtung Großheubach war für rund eine Stunde komplett gesperrt, was auch auf den umliegenden Strecken für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte.

rah/lady