Hundebellen in Rechtenbach mit schweren Folgen

Der Fahrzeugführer eines Mercedes befuhr am Montagnachmittag die B26 in Rechtenbach in Fahrtrichtung Bischborner Hof, als er am Ortsausgang von Rechtenbach durch das Bellen seines Hundes, der ordnungsgemäß in einer Hundebox im Kofferraum des Fahrzeugs untergebracht war, abgelenkt. Der Fahrzeugführer vergewisserte sich durch Umschauen, ob es seinem Hund gut geht und lenkte hierbei unbemerkt sein Fahrzeug nach links. Das Fahrzeug fuhr über die Gegenfahrbahn durchbrach die Leitplanke und das Fahrzeug kam letztendlich halb schwebend neben dem Bachlauf zum Stehen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich etwas komplexer, da das Fahrzeug mittels eines Krans von der Endposition angehoben werden musste. Hierzu wurde die B26 an der Unfallörtlichkeit für ca. 25 Minuten vollgesperrt. Am verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Fahrzeugführer sowie der Hund blieben unverletzt. Der Verkehr an der Unfallörtlichkeit wurde durch die freiwillige Feuerwehr Rechtenbach in Absprache mit der Polizeistreife der PI Lohr am Main geregelt.

Rauch aus Tank-LKW

Lohr. Die Feuerwehren aus Wombach und Lohr wurden um 7.52 Uhr am Dienstag wegen einer Rauchentwicklung aus einem Tank-LKW alarmiert. Der stellvertretende Kommandant von Lohr und ein Kreisbrandmeister waren zufällig direkt in der Nachbarschaft zur Einsatzstelle, sodass eine schnelle Lageerkundung möglich war. Die Feuerwehr Wombach brauchte nicht ausrücken, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 von Lohr mit Wärmebildkamera und Wassertank war ausreichend um das Fahrzeug zu kontrollieren und die überhitzte Bremse abzukühlen. Nach wenigen Minuten konnte auch die Feuerwehr Lohr wieder abrücken.

PKW beschädigt - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kreuzwertheim. Am Montagmittag, gegen 12:45 Uhr, stellte eine 26-jährige Frau ihren Toyota in Röttbach, In den Ellern, ab. Als sie gegen 14:00 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der rechten vorderen Stoßstange in Form von Lackkratzern und Eindellungen. Offensichtlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken am Pkw der Frau hängengeblieben. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der 09391/9841-0

Auffahrunfall

Marktheidenfeld. Am Montag, den 24.04.2023, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße zwischen Altfeld und Eichenfürst zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines Iveco musste auf Höhe der Bushaltestelle in Eichenfürst verkehrsbedingt halten. Ein 42-jähriger Fahrer eines Renault, welcher zeitgleich hinter ihm fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.

Verkehrsunfall

Burgsinn. Am Montagmorgen um 07:15 Uhr kam es am Torbogen in Burgsinn zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Autofahrerin befuhr die Rienecker Straße in Fahrtrichtung Rieneck. Gleichzeitig kam der 27-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger aus der Gegenrichtung. Nachdem die Autofahrerin den Torbogen passiert hatte, hielt sie am rechten Fahrbahnrand an. Der Fahrer des Lkw streifte aufgrund der beengten Fahrbahn in diesem Bereich die hintere Fahrzeugseite des Pkw der 45-Jährigen. Am Pkw Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart